الجيش الليبي: خطاب السيسي رفع معنويات شعبنا وأشعرهم بالوطنية والعروبة

أشاد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن ليبيا خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، والتي أعلن فيها استعداد مصر التدخل، في ليبيا، من أجل ردع الميليشيات الإرهابية، مؤكدًا أن كلمات الرئيس السيسي رفع معنويات الشعب الليبي الذين شعروا بمعنى الوطنية والعروبة وقومية المعركة.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن أمن مصر هو أمن ليبيا، وأن الرسالة حقيقية وليست كلام فقط بل هي رسائل خلفها افعال، "الأمر بات جلياً وواضحاً أمام الشعب الليبي سواء من قبل تركيا أو الجماعات الإرهابية المنتشرة في ليبيا وجماعة الإخوان الإرهابية التي تسير الشأن التركي وأهدافها الخبيثة".

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إلى أن جماعة الإخوان تعمل على السيطرة على مقدرات الشعب الليبي والمنطقة ككل لتنفيذ مخططاتهم والتي لا يملكون في تنفيذها أدوات إلا بتشكيل جماعات إرهابية على مدى تاريخ تركيا.