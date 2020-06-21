الأزهر يرد على سلفي بحملة "كاشف الغُمَّة"

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية حملة دعوية وتوعوية تحت عنوان: «كاشِفُ الغُمَّة»؛ عرفانًا بفضل صاحب المقام الأعظم، والجناب الأكرم، تاج الرؤوس، الأحبِّ إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا، سيدنا محمد ﷺ، وتعريفًا بجميل شمائله، وجليل فضائله.

كما تهدف الحملة إلىٰ بيان أوجه كشفه ﷺ للغُمَّة، وإقامته للملَّة، وإخراجه للعالمين من الظُّلمات إلىٰ النُّور، وتدعو إلىٰ إِكباره وإِكرامه، وتبجيله واحترامه، وإلىٰ التأسي بخِصَاله، والتَّحلِّي بكريم صِفاته وخِلاله.

وأضاف بيان المركز أنه يُمكن متابعة الحملة عبر المنافذ الإلكترونية للمركز علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

جدير بالذكر أن الداعية السلفي مصطفى العدوي كان قد هاجم إذاعة القرآن الكريم بسبب وصف النبي صلى الله عليه وسلم بـ كاشف الغمة وذلك خلال أحد الابتهالات التي تدعو لزوال فيروس كورونا، وتعرض هجوم العدوي إلى نقدٍ كبير جعله يحذف الفيديو من صفحته الرسمية.

وقد هاجم العديد من الأزهريين العدوي، متهمين إياه بالخطأ في ذات النبي، وقد جاءت حملة مركز الأزهر للرد علي حديث العدوي.