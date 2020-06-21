سياسي ليبي: نشهد غزوا أجنبيا متبجحا من تركيا.. ولغة خطاب السيسي افتقدناها سنوات

قال الدكتور سعيد رشوان، المحلل السياسي الليبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه أمس بالمنطقة الغربية العسكرية وتناوله للأزمة الليبية دخل من باب جديد وصريح ومباشر في موقف عروبي تجاه دولة شقيقة وجارة وهي ليبيا، موضحًا أن لغة خطاب السيسي افتقدناها في خطابات المنطقة من سنوات طويلة.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن جميع مواثيق الجامعة العربية والدفاع المشترك بين دول المنطقة تساند خطاب الرئيس السيسي وموقفه القانوني والذي يملك شرعية، مؤكدًا أن ليبيا الآن تشهد غزوا أجنبيا متبجحا ويتحدث باسم الشعب الليبي ويملي شروطه.

وتابع: "رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة ووضع خطوط حمراء أمام الجميع أمام الغزو العثماني والذي أصبح أمام العالم والليبيين بمثابة استفزاز غير مسبوق حتى بلغ التبجح توزيع الثروات".