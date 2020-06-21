طارق شوقي: "طلاب كلموني عشان يعرفوا موضوع التعبير .. مش مكسوفين؟"

ناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات بساعات معدودة، بعد الالتفات وراء شائعات السوشيال ميديا، فكل ما يُقال عن تسريب الامتحانات غير صحيح على الإطلاق، "إحنا بنقع في الفخ كل مرة، كل اللي انتوا بتقروه على النت غير صحيح".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، ضاحكًا: " فيه ولاد كلموني بيسألوني هو بجد موضوع التعبير اللي مُسرب ده فعلا اللي جاي بكرة ولا إيه؟ حتى مش مكسوفين"، مناشدًا إياهم بعدم تضييع أوقاتهم على السوشيال ميديا بل غلقها في فترة الامتحانات.

وتابع: "السوشيال ميديا مش هتفيدكم خالص، خليكم من المصادر الرسمية للوزارة الموضوع مش محتاجة القلق ده، مش عاوزين نوتر الولاد، ركزوا في المذاكرة بس، واطمئنوا التأمين كبير جدًا والاهتمام كبير جدًا، يعتبر الدفعة دي أكبر دفعة حازت على هذا الاهتمام، فبلاش دوشة وخليكم مركزين، وقريب أوي نفرح بيكم، كلها ثلاثة أسابيع والموضوع يعدي".