"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ13.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي، صباح اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك، عبر موقعه الإلكتروني، الخميس الماضي، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات لأجل 266 يوما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

كانت وزارة المالية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

يشار إلى أن الوزارة طرحت، الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة إجمالية 30.4 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 182 يومًا بقيمة 15.9 مليار بمتوسط أسعار فائدة 12.79% بجانب إصدار أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 14.5 مليارات بمتوسط أسعار فائدة 12.89%.

وجمعت وزارة المالية، منذ مطلع الشهر الحالي وحتى 17 يونيو من الشهر نفسه ما يقارب الـ 103 مليارات جنيه مقابل إصدار أذون خزانة مختلفة إلا حال 91 و 182 و357 و273 يوم بمتوسط أسعار فائدة تدور حول 12.5%.