وزير التعليم: مفيش مخلوق في العالم أجمع يعرف أي شيء عن كورونا

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مطالبات بعض أهالي طلاب الثانوية العامة بتأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، رغم بدء الامتحانات بعد ساعات قليلة، فأوضح أنه علميًا وواقعيًا لا يعلم مخلوق في العالم أجمع من أكبر العلماء حتى أصغر شخص أي شيء عن فيروس كورونا.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه لا أحد يعلم "كيرف الفيروس"، وهل هناك موجة ثانية أم لا، فالعالم كله قرر بالتوازي مع كورونا أن تستمر الحياة وأن يحافظ المواطنون على حياتها، "مفيش دليل إن بكرة أفضل أو أسوأ، بس إحنا عاملين كل الاحتياطات".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هناك عودة للسياحة بشكل تدريجي، وكذلك عودة للطيران يوم 1 يوليو، وهناك عودة للأماكن الأثرية والمتاحف وكذلك النشاط الرياضي، "لازم الحياة تمشي بس تمشي وإحنا نتعقل ما نفعل، ده فيه ناس تخطط وكمية ناس مشتركة فيه في لجنة تأمين الثانوية العامة، فيه ناس مش بتنام عشان الطلاب".

وتابع: "الناس مسخرين نفسهم لحماية الطلاب عشان ميضعش عليهم السنة وعشان مستقبلهم وعشان ياخدوا الفرصة اللي تعبوا عشانها كل ده، احنا هنوزع على كل من يأتي كل يوم هنديله كمامة جديدة والجل اللي يعقم بيه، فيه 1.4 مليون كمامة مخصصة لكل امتحان، إحنا نمينا الاقتصاد المصري عن طريق اللي اشترناه للتعقيم، كل المصانع تنتج لينا والبوابات والأجهزة والجونتيات في الرجلين، وتعقيم الورق، وهو رايح وهو جاي، كل ده منظومة ضخمة جدا كلها إنتاج مصري وتعاون يفرح في حد ذاته".

وواصل: "بقول للولاد حاجتين وهما جايين ياخدوا بالهم من نفسهم وهما جايين من وإلى المدرسة، ييجوا لابسين الكمامة، إحنا هنديهم كمامة واللي عاوز يحتفظ بالكمامة اللي جاي بيها أهلا وسهلا بس إحنا هنديله كمامة جديدة كل مرة".