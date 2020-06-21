طارق شوقي: تأخر حضور طلاب الثانوية للجان عادة مورثة للإفلات من التفيش

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، السبب وراء دعوة طلاب الثانوية العامة بالحضور قبل بدء امتحاناتهم بساعتين على الأقل، موضحًا أنه يجب على الطلاب الالتزام بالقرارات، فهناك ثقافة موروثة لدى الطلاب في دخول اللجان قبل دقائق من بدء الامتحان من أجل الإفلات من التفتيش والدخول للجان بالموبيل.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه تم صدور قرار بعدم دخول الطلاب اللجان بعد الساعة التاسعة، وكل طالب مسؤول عن اختياره وسيتم تنفيذ ذلك، "زي المطارات بالضبط، لو جه متأخر مش هيدخل والطائرة هتفوته".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه تم حساب مدة دخول الطلاب للجان والإجراءات الوقائية قبل الدخول من بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة، وسيجدون شخصا بانتظارهم يقيس لهم درجات الحرارة ويوجههم بالدخول سواء شمالًا أو يمنيًا، "عدد البوابات محسوبة، وعدد البوابات وعدد الأجهزة تخلي العملية دي تتم في خلال ربع ساعة".

وتابع :" الممرات دي في الظل ومش في الشمس، ميجيش قبل الساعة 9 بدقيقتين، لازم نكشف عليه بالعصايا الالكترونية والكشف الطبي مهم جدا ولازم ياخد الكمامة".