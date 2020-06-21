وزيرة الثقافة: نتجه لإنشاء مسارح مكشوفة ونتمنى عودة النشاط أول يوليو

أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن تمنياتها بعودة النشاط الثقافي في مصر مرة أخرى بالمسارح في الأسبوع الأول أو الثاني في شهر يوليو المقبل، موضحة أن الوزارة تعمل على إنشاء مسارح مشكوفة، حيث وجدت أنه من المهم البدء في إنشاء المسارح المكشوفة وليس المسارح المغلقة، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضافت "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه يتم العمل على ذلك تفاديًا للتكييفات وحتى لا يحدث أي مشاكل أخرى، "وبعدين إحنا في الصيف، فده شيء كويس بخلاف اجراءات الاحترازية من فيروس كورونا".

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه تم إنشاء مسرح مكشوف رائع في ساحة دار الأوبرا وفي ساحة الهناجر، ويتم تجهيزهم لبدء النشاط حين يصدر القرار بذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، "هيكون فيه تباعد وفيه علامات هتكون محددة، إذا كان المسرح يستوعب 1000 شخص، بالكتير اوي نوصل لـ 400 أو 450 شخص عشان نحافظ على كافة الاجراءات المطلوبة، وده لازم يتم مع وزارة الصحة".