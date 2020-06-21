كيف هيأت الأقصر المناخ لأداء امتحانات الثانوية العامة اليوم؟

أعلنت محافظة الأقصر، انتهاءها من وضع اللمسات النهائية في لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المدن والقرى المحافظة، حيث كثفت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور الشناوى عايد وكيل الوزارة بالأقصر، من التجهيزات والاستعدادات لماراثون الثانوية العامة على قدم وساق، وذلك عبر تجهيز اللجان وتوفير كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لحماية الطلاب خلال أداء الامتحانات المقرر انطلاقها اليوم.

"الوطن" استعرضت خطوات عدة استعدت من خلالها المحافظة لماراثون الثانوية العامة الاستثنائي هذا العام كون اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب وباقي أعضاء العملية التعليمية جراء تداعيات انتشار جائحة كورونا.

1- عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 داخل المحافظة، يبلغ 6758 طالبا، موزعين على عدد 25 لجنة على مستوى مراكز المحافظة

2- استلمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عدد 33 من كبائن التعقيم وزعت على 25 لجنة امتحانات و7 كبائن تم تركيبها بجميع الإدارات التعليمية وكابينة لمديرية التربية والتعليم.

3- سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد أداء الطلاب للامتحانات، كما سيتم تزويد اللجان بكواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكذلك كمامات للطلاب والمراقبين، مع مواصلة أعمال النظافة والتعقيم داخل المدارس، وتكثيف العمل ورفع مستوى النظافة مع مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان.

4- هناك بروتوكولات تعاون مع الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري للتعامل مع الحالات الطارئة ، وأيضا بروتوكول مع الإسعاف للتواجد فى محيط اللجان.

5- إبرام بروتوكول تعاون مع التموين لتوفير الخبز بكميات كبيرة للمراقبين وتوفير المواد التموينية طوال فترة الامتحانات.

6- بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الأقصر، لتأمين لجان الثانوية العامة ومركز توزيع الأسئلة وتأمين سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات من وإلى اللجان، ونشر أفراد شرطة أمام كل لجنة.

7- توفير مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة.

8- توفير كميات مناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين و المقدرين فقط) والقفازات.

9- توفير كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.

10- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وفرعية بكل مدينة لتلقي أي شكاوى أثناء سير الامتحانات وكذا متابعة انتظام العملية حتى أخر يوم.