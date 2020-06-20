و3 أطباء آخرين.. إصابة مدير العزل بمستشفى الأقصر العام بكورونا

أعلن مستشفى الأقصر العام، اليوم السبت، إصابة كل من الدكتور محمد سعد أنور مدير العزل، والدكتور محمد عبد الله طلخان، والدكتور محمد سيد وطبيبة أخرى، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المستشفى، إن عددًا من الأطباء كانوا يتجهزون لإجازة لعدة أيام بعد فترة عمل وعزل للمصابين داخل المستشفى منذ دخلت العزل الصحي بقرار من محافظة الأقصر، وتم إجراء مسحة لهم وتبين إصابتهم بالفيروس دون ظهور أعراض، ومن ثم تقرر لهم العزل لحين تعافيهم.

وكان الفريق الطبي بالمستشفى قد احتفل، الأربعاء الماضي، بعودة الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى للعمل عقب شفائه وتعافيه من فيروس كورونا المستجد، والذي أصيب به خلال متابعة الحالات المصابة بالعزل.