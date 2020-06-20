عيادة بحميات الأقصر للكشف على المعزولين منزليا من مصابي كورونا

قال الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى حميات الأقصر، إنه تم البدء مؤخرًا في تجهيز وتعقيم وتطهير عيادة جديدة داخل مقر مركز تحيا مصر بعد ضمه مؤخراً للمستشفى، وذلك ليتم داخله متابعة حالات العزل المنزلية المسجلة بالمستشفى والتي يبلغ عددها أكثر من 700 حالة عزل منزلي بمختف المدن والقرى.

وأوضح مدير مستشفى حميات الأقصر، في تصريحات صحفية، أن تلك العيادة الجديدة يشرف عليها نخبة من الفريق الطبي بالمستشفى، وذلك لعمل متابعة بصورة يومية لكافة حالات العزل المنزلي وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم، وتسليمهم أدوية العلاج المنزلي المتوفرة بعيادة وصيدلية المستشفى لجميع الحالات وتم بالفعل توزيع كميات كبيرة منها لكافة الحالات.

وأضاف أنه يتم فحص حالات العزل المنزلي وذلك كل 15 يوما داخل المستشفى، وإجراء المسحات لمن يحتاجها، ويتم التأكد من تعافيه من الأعراض نهائياً ويتم إعلان شفاؤهم، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا.

من جانبه لفت الدكتور وليد عرابي، نائب مدير مستشفى حميات الأقصر، إلى أنه سيتم الكشف على متابعات العزل المنزلي من قبل مدير المستشفى بدءًا من اليوم في الساعة الـ9.30 صباحاً في عيادات مركز تحيا مصر، وعمل المسحات للمستحقين بالعزل المنزلي، وسيتم الاتصال بهم عن طريق قسم الاستقبال.