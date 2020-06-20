في الأقصر.. منتقبة تتطوع لتغسيل وتكفين قبطية متوفاة بكورونا

باتت إحدى سيدات مبادرة "تكريم ضحايا كورونا بالأقصر"، مثالًا كريمًا للشجاعة، وامتدادًا لتعاليم الدين الإسلامي السمح، بعدما ساهمت في تغسيل سيدة متوفاة مسيحية، كانت أسرتها تبحث عن مُغسلة، فبادرت تلك المنتقبة بإجراء عملية الغسل دون تفكير، خالصةً لوجه الله، ومن ثم نفاذًا لهدف المبادرة وهو تكريم موتى ذلك الوباء العالمي.

ذهولٌ ودهشة انتابت الحاضرين من أهل السيدة المتوفاة، بسبب الفيروس اللعين في أول وهلة، ارتقت فيها أنظارهم لترى "أم إسلام" المتطوعة لإكرام السيدات المتوفيات بكورونا، تتقدم نحو غرفة تغسيل والدتهم المسيحية، في مشهد لاريب فيه.

علي عبود القرعاني- مدشن المبادرة الهادفة لتكريم ضحايا كورونا بالأقصر- قال إنه تلقى اتصالا تليفونيًا مساء الخميس قبل أذان العشاء، من قائد الفريق النسائي بالمبادرة "أم إسلام" تبلغه بوجود سيدة مسيحية متوفاة بـ"كورونا"، تحتاج للتغسيل ولا يوجد أحد من السيدات لتغسيلها، وأسرتها منذ ساعات تبحث عن سيدة بقرية العديسات بمدينة الطود لتغسيلها، ولم يجدوا.

وأضاف القرعاني، أنه استفسر منها عن إمكانية تطوعها بذاتها بالقيام لتغسيل تلك المتوفاة، طالما لم يتوفر أحد من المسيحيات لتغسيلها، معللًا استفساره بأن القيام بذلك ليس معيوب أو فيه شيء محرم.

وأكد أن "أم إسلام" وافقت على القيام بالأمر مباشرة، فور اعتذار الفريق المسيحي المنضم لهم بنفس المبادرة، بسبب ظروف طارئة، وتوجهت بالفعل للمستشفى المتواجد به جثمان السيدة المتوفاة، متخذة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لها، المتبعة أثناء عملية التغسيل.

وتابع مدشن مبادرة تكريم الموتى، أن "أم إسلام" مالبثت هي وفريقها أن دخلن المستشفى فوجدن أهل المتوفاة في حالة ذهول بعد أن وجدوها ترتدي نقابًا هي وباقي فريقها، وبعد إلقاء السلام عليهم بدأت في عملية التغسيل وبعد الانتهاء من الغسل سألت ابن المتوفاة: "هل معكم كفن ولا نكفنها بالكفن اللي معنا"، فقال لها الإبن: "معنا كفن ياريت تكفنيها بكفنا"، وفعلا قامت بتكفينها بكفنهم الخاص، وبعد الانتهاء قدم الإبن الشكر لها ولفريق المبادرة فوجد الرد: "ده واجب علينا وكلنا أخوة في وطن واحد وهذه تعاليم ديننا".