سياسي ليبي: رد فعل حكومة الوفاق وتركيا على خطاب السيسي جنون غير مسبوق

قال الدكتور سعيد رشوان، المحلل السياسي الليبي، إن التركيبة الاجتماعية للقبائل الليبية تؤكد امتدادها بين مصر وليبيا والسواد الأعظم من هذه القبائل موجود في مصر منذ سنوات ولا يوجد أي عائلة في ليبيا إلا ولها امتداد في مصر، كما أن حجم القبائل المهاجرة لمصر عبر العصور بنحو 12 مليون شخص بينما يبلغ أعداد أفراد القبائل في ليبيا 7 ملايين فقط.

وحول ردود الوفاق وتركيا على خطاب السيسي، الذي أعلن فيه استعداد مصر التدخل، في ليبيا، من أجل ردع الميليشيات الإرهابية، قال "ردود فعلهم لا توصف إلا بالجنون، متسائلًا: "كيف تسمح ما تسمى الوفاق بالتدخل التركي المباشر بينما حين يطلب الليبيون من دولة شقيقة عربية الدفاع عنها والوقوف مع شعب تربطه بمصر أواصر اجتماعية كبيرة يصفون ذلك بالخطر على الأمن القومي الليبي".

وأوضح المحلل السياسي الليبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث": "نحن بالأساس ندعو للسلام ولا نريد حروباً لكن الجنون نفسه هو وجود تركيا في طرابلس لتقسيم الثروات والتحدث باسم الشعب الليبي ومن ثم الاعتراض على تدخل مصر العربية صاحبة التاريخ العميق والمسؤولة تاريخياً عن الدفاع عن ليبيا كجزء من عمقها الاستراتيجي".