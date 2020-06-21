"المراجعة النهائية".. 10 رسائل من الوزير لطلاب الثانوية قبل الامتحانات

رسائل عديدة وجهها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، لطلاب الشهادة الثانوية، والذين سيؤدون امتحان اللغة العربية أول امتحانات الثانوية العامة، اليوم، بعد ساعات من الآن، فتلك النصائح كانت بمثابة إرشادات ليلة الامتحان للجميع، لبث الطمأنة في نفوس الطلاب خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتلخصت إرشادات الوزير للطلاب، في 10 نقاط، والتي أدلى بها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، وتتضمن الآتي:-

- لا تنساقوا وراء شائعات السوشيال ميديا بشأن تسريب الامتحانات وكل ما يّتداول حول هذا الأمر على الانترنت لا أساس له من الصحة

- على جميع الطلاب الحضور مبكرًا قبل بدء الامتحان بساعتين، وأي طالب سيتأخر في الحضور عن الساعة التاسعة صباحا لن يُسمح له بدخول اللجنة

- أغلقوا السوشيال ميديا خلال فترة الامتحانات حتى لا تفقدوا تركيزهم عن المواد الدراسية.. "بلاش تضيعوا وقتكم عليها"

- تلقوا معلوماتكم بشأن الامتحانات وأي تطورات جديدة من خلال المصادر الرسمية وصفحة الوزارة، "السوشيال ميديا مش هتفيدكم خالص"

- اطمئنوا التأمين كبير جدًا والاهتمام كبير جدًا، قريب أوي نفرح بيكم، كلها ثلاثة أسابيع والموضوع يعدي

- أي طالب يشعر بارتفاع درجة حرارته سيجد الجميع في خدمته من طبيب وحتى سيارات الإسعاف

- خدوا بالكم من نفسكم أثناء الذهاب والعودة من المدرسة خلال فترة الامتحانات وارتداء الكمامات في المواصلات

- اللي عاوز يحتفظ بالكمامة بتاعته أثناء دخوله اللجان "أهلا وسهلا" ولكن سنعطي للجميع كمامات جديدة

- لا تقلقوا من الطوابير، "الممرات في الظل ومش في الشمس، ومحدش ييحي قبل الساعة 9 بدقيقتين، لازم نكشف عليه بالعصايا الإلكترونية"

- ستدخلون من بوابات تعقيم، بها مواد تعقيم معترف بها دوليا، وليس مثل ما يتردد من شائعات بأن هذه المواد خطر على صحكتم أو ستؤثر على ملابسكم