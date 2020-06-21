وزير الطيران: خفضنا رواتب شريحة معينة من العاملين.. كورونا خسرتنا كتير

أكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أن قرار استئناف عودة الرحلات الجوية بداية من الأول من شهر يوليو المقبل جاء بناء على قرار من اللجنة العليا لإدارة الأزمة في مجلس الوزراء بإعادة كافة الأنشطة الاقتصادية والرياضية في مصر بعد فترة من التوقف جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن توقف الطيران أدى إلى تكبد الشركة الوطنية للطيران خسائر بالمليارات، فحجم خسائر قطاع الطيران بسبب كورونا بلغت 3 مليارات جنيه.

وأضاف "عنبة"، خلال تصريحات في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم اتخاذ قرار بإعادة السياحة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، ويتم تقديم الدعم للعنصر البشري في كل مطاراتنا كونهم ثروة بشرية، كما أنه يراهن على المواطن المصري ووعيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عدد الرحلات ستكون منخفضة في البداية وسوف ترتفع بشكل تدريجي، فالعديد من الدول تقوم بالحجر المنزلي لمواطنيها لموجهة فيروس كورونا.

محمد منار: صناعة الطيران أصابت بانهيار كبير وستعود للتعافي قريبا

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن صناعة الطيران أصابت بانهيار كبير ولكنها تعود إلى التعافي بشكل سريع، كاشفا أنه تم تخفيض شريحة معينة من رواتب العاملين بقطاع الطيران ووافق الجميع على خفض راتبهم، كما يتم تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص وله دور كبير في تخطي أزمة كورونا، مشيدا بدور الدولة المبذول في مواجهة أزمة كورونا، كما أن الوزارة استغلت فترة كورونا لرفع الكفاءة داخل المطارات.

وأوضح أنه تم رفع كفاءة مطار سفنكس من 300 راكب كل ساعة إلى 900 راكب في الساعة ثم يتم استخدامه في شحن البضائع من خلال إنشاء قرية للبضائع للمطار الذي يتميز بموقعه المتميز بجانب المتحف المصري الكبير، كما أن مطار برج العرب سوف يتخطى 4 مليون راكب في العالم بعد رفع كفاءته، بينما مطار النزهة أصبح من الصعب تشغيله كونه يقع بداخل منطقة سكنية ويحيط به البحر واتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتحويل مطار النزهة إلى مشروع عمراني لعدم صلاحيته فنيا وتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ذلك المشروع.

وزير الطيران يكشف الاجراءات الاحترازية التي ستُطبق عند بدء الفتح

وحول الإجراءات الاحترازية المطبقة، فأكد أن العاملين على الطائرة سوف يرتدون الكمامة وسيحافظون على التباعد مع الراكب مع ثم يتم اكتشاف درجات الحرارة عند وصولهم إلى المطار عبر الكاميرات الحرارية المتطورة ثم يتم تعقيم حقائب الركاب ولن يتم تقديم وجبات ساخنة على الطائرة وستكون جافة، والراكب سيكون في أمان تام مع مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وسيتم تخفيف التكدس بالمطارات المصرية وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات.

وأشار إلى أن مطار برنيس الدولي فخر لكل المصريين ويعمل بكفاءة جيدة، خاصة وأن تلك المنطقة واعدة سياحيا وتتميز بالطبيعة الخلابة، كما أن مطارات الصعيد تعمل بكفاءة عالية، وسيتم تركيب كاميرات حرارية به بداية من الأول من شهر يوليو، مؤكدًا أن تطوير الممر في أي مطار تتكلف ملياري جنيه، وسيتم البحث عن الجدوى الاقتصادي أولا في عملية تطوير المطارات، كاشفا أن مصر للطيران لديها أفضل خبرات فنية على أعلى مستوى في العالم