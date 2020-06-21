الطيران: نسعى لإنشاء سير زجاج على أحدث طراز في مطار القاهرة

قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إنّ مصر للطيران كانت ستتسلم 6 طائرات جديدة في الفترة الماضية، لكن توقفت الأمور في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومع بدء عودة حركة الطيران سيتم استلامها، لافتا في الوقت ذاته، إلى أنّ مطار سانت كاترين موجود على قمة جبل، ولا يمكن لطائرة كبيرة أن تهبط عليه، بل تهبط عليه طائرات منخفضة الحمولة.

وأضاف عنبة، في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنّه لدينا مشروع إنشاء سير زجاج على أحدث طراز في مطار القاهرة يأخذ الراكب من مكان ركن السيارات حتى صالة المطار، وسيتم تسليمه آخر العام، فضلًا عن أنّ هناك مشروع إنشاء قرية بضائع عالمية بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح وزير الطيران، أنّه انتهي من خصر المطارات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والطبية، ويشجع العنصر البشري لأنه الأهم في المنظومة، مؤكدًا أنّ هناك شركات كثيرة خرجت من مجال الطيران بسبب الخسائر، وجرى اتخاذ إجراءات بتخفيض بعض الرواتب في مصر الطيران.