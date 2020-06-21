"العناني" يكشف كواليس فيلم "سائح في مصر" لدعم القطاع

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كواليس فيلم "سائح في مصر" لدعم السياحة في مصر، فذكر أنه تم إعداد هذا الفيلم لدعم القطاع بالتزامن مع عودة السياحة الخارجية في بعض المحافظات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن الفيلم يتضمن لقطات عن التعقيم المستمر في المنشآت السياحية والشوارع.

وأضاف "العناني"، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أنه سيتم عرض الفيلم يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، كما أن مدة الفيلم دقيقتين وربع وسيتم إذاعته في الدول المصدرة للسياحة وتم اختيار 5 وجهات عربية وأوروبية كمرحلة أولى، مؤكدًا أنه يتم التواصل مع الدول المصدرة للسياحة بشكل مستمر.

وأوضح وزير السياحة، أن الفيلم يتضمن مشاهد سائحين يأتون إلى مصر ويرصد رحلة وصولهم والإجراءات الاحترازية التي يتم إتباعها طوال فترة تواجدهم في مصر، وفي الوقت نفسه، وجه "العناني" الدعوة لوزراء السياحة الأجانب لزيارة مصر للتعرف على الضوابط الاحترازية في مصر والمناطق السياحية خاصة.