بدء توافد طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء على مقار لجان الامتحانات

بدأ منذ قليل، توافد طلاب الثانوية العامة على مقار اللجان، بعد الاصطفاف بشكل متباعد للكشف الطبي وسماع التعليمات بإدارات شمال سيناء التعليمية الستة.

جاء هذا وسط إجراءات طبية وأمنية عالية المستوى وترقب من أولياء الأمور الذين وقفوا في أماكن بعيدة عن اللجان بعد تنبيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بضرورة عدم تواجد أولياء الأمور بالقرب من اللجان.

من جانبه أكد عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في تصريح له أمس، على أن الامتحانات يؤديها 2944 طالبًا وطالبة موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة من بينها 6 لجان في العريش و5 لجان في بئر العبد و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.

فيما أعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.