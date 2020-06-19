 "تعليم كفر الشيخ" تنتهي من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة والاستراحات

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، اللمسات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لسلامة 19 ألف و 413 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية و الأدبية ، لأداء الامتحانات في 84 لجنة، حفاظا على صحتهم، وفق التعليمات الوزارية الخاصة بذلك.

وقالت كشك، إن المحافظ، يتابع خطوة بخطوة كافة الإجراءات ، موجهاً جميع الجهات المعنية بالتكاتف والتعاون من أجل إنجاح سير العملية الامتحانية وفقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، مؤكدة على تكاتف الجميع من أجل الخروج إلى بر الأمان، مشيدة بدور رجال الأمن وعلى رأسها اللواء محمود حسن ، مدير أمن كفرالشيخ والتعاون بشأن الإجراءات المقررة لتأمين دخول وخروج الطلاب وموجهه رسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء الأمور.

وتابعت وكيل الوزارة، أعمال تطهير وتعقيم اللجان والاستراحات ، مشيدة بكل المشاركين في تجهيز اللجان والاستراحات، مؤكدة على التعاون مع مديري الصحة ،وتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية ، مشيرة إلى أنه تم تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة، وانه جرى تعقيمها قبل بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه ،مؤكدة على توفير جميع متطلبات المشاركين في الامتحانات ،وسائل الحماية اللازمة والمقررة من قبل الوزارة.

كما أكدت على توفير الراحة النفسية والهدوء لأبنائنا الطلاب، موجهه رؤساء اللجان بسرعة حل المشكلات إن وجدت والتواصل السريع مع غرفة العمليات بالإدارات والمديرية، موضحة انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع الطلاب و المعلمين قبل بدء اللجنة وأثناء انعقاد الامتحان بداية من الدخول من بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات والقفازات علي الطلاب والقائمين على العمل في اللجنة ومراعاة التباعد بين الملاحظين والطلاب .

من جانبه أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، ووجود الزائر أو الزائرة الصحية بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.