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طلاب "أنصاف سري" يشكون عدم وجود بوابات تعقيم وغياب إجراءات الوقاية

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محمود عبدالرحمن
09:49 ص | الأحد 21 يونيو 2020
استمرار تزاحم الطلاب أمام أبواب اللجان الامتحانية

استمرار تزاحم الطلاب أمام أبواب اللجان الامتحانية

شكا عدد من أولياء أمور وطلاب مدرسة أنصاف سري التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، من عدم وجود بوابات للتعقيم، وغياب الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، فضلا عن حالة الزحام التي شهدتها المدرسة، واستمرار وقوف الطلاب على بوابتها الرئيسية حتى الساعة التاسعة ونصف صباحا.

وبعد تكرار شكوى أولياء الأمور، سمح مسؤولو اللجان بدخول الطلاب مباشرة دون فرض أي إجراءات احترازية.

ويؤدي 652 ألفا و289 طالبا وطالبة اليوم، امتحان مادة اللغة العربية موزعين على 56 ألفا و591 لجنة فرعية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2019 – 2020.