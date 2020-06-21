رغم التحذير.. تجمع أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالقليوبية

شهد محيط اللجان الفرعية للثانوية العام ببعض مدارس القليوبية، تجمع أولياء الأمور وانتظار أبنائهم أمام اللجنة الفرعية، رغم التحذيرات الخاصة بوزراة التربية والتعليم والمحافظة، للحد من التجمعات ومنع وجود أولياء الأمور خارج اللجان، منعًا للتكدس وحفاظا على الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونظم القائمون على اللجنة الفرعية للثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة بنها، دخول الطلاب إلى اللجان في شكل طوابير، حفاظا على المسافات الأمنية بين الطلاب، مرتدين الكمامات ضمن الإجراءات التي حددتها وزارة التربية والتعليم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، لجان الثانوية العامة بالمحافظة؛ للاطمئنان على مدى الالتزام بإجراءات التعقيم داخل وخارج اللجان حفاظا على حياة الطلاب.