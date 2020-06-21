زحام شديد من الطلاب أمام بوابات التعقيم في لجان الامتحانات بالمنيا

شهد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، زحاما من الطلاب أثناء الدخول على بوابات التعقيم، ما أثار استياء أولياء الأمور، رغم وجود إجراءات الاحتزاية التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، لجان الامتحانات وشملت عددا من المدارس من بينها مدرسة الشهيد وحيد حبشي، والمدرسة العسكرية، ومدرسة الشهيد أبوحليقة، للاطمئنان على الإجراءات التأمينية التي اتخذتها مديرية الأمن لتأمين لجان الثانوية العامة.

وشدد القائمون على تأمين اللجان من التربية والتعليم على منع الطلاب من اصطحاب الهواتف المحمولة أو الدخول دون كمامات.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 ألفا 389 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية.