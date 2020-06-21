مصدر أمني: تقليل الزحام أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات، تحرص خلال تطبيق خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة، التي بدأت منذ قليل، على تقليل الزحام أمام المدارس، سوء من الطلبة أو من الأهالي.وأضاف المصدر، أنه جرى التنبيه على الأهالي والطلاب بترك مسافات بينية كافية، لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أنه جرى بالفعل، بالتنسيق مع مشرفي وزارة التربية والتعليم والصحة، تقليل الزحام أمام المدارس.

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني، تفاصيل خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة، والتي تعتمد على 3 محاور، يشمل المحور الأول الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، والمحور الثاني تأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة، والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وأشار المصدر إلى أن المحور الثالث يشمل خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وأكد المصدر، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجه مديري الأمن على مستوى الجمهورية، بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.