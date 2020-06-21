فيديو.. مدبولي يتفقد لجان الثانوية العامة في القاهرة

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للجان امتحانات الثانوية العامة في القاهرة.

بدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان الامتحانات، منذ الثامنة صباحا تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استعدادا للوقوف في طابور الكشف الحراري والتعقيم والتفتيش.

وينطلق اليوم الأحد 21 يونيو ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.