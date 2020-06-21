في مسافات آمنة.. طلاب الثانوية العامة يدخلون لجان الامتحانات في طوابير تجنبا للعدوى

حرص القائمون على لجان امتحانات الثانوية العامة في القليوبية، على تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان في شكل طوابير حفاظا على المسافات الآمنة بين الطلاب.

وشهد محيط اللجان تأمينات مشددة، كما شهدت جميع اللجان تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ثم الكشف الحراري عن درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية، ثم تعقيم الأيدي بالمطهرات، وتسليم الطلاب الجوانات والكمامات، ثم مرحلة التعقيم الأخيرة لجسم الطالب عن طريق عبوره من بوابة التعقيم، ثم دخول اللجان الامتحانية.

كما تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، بعض لجان الثانوية للاطمئنان على مدى الالتزام بإجراءات التعقيم داخل وخارج اللجان، حفاظا على حياة الطلاب.