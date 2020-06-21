زحام شديد أمام لجان الثانوي العام في أسيوط.. والتعليم: "بنعقمها"

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، وسط تواجد أمني مكثف وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد.

وشهد محيط اللجان تكدسا شديدا من قبل الطلاب الذين لم يجر السماح لهم بدخول اللجان إلا الساعة 8,45، الأمر الذي أثار استياءهم وأولياء أمورهم بسبب التزاحم الذي قد يؤدي للعدوى بفيروس كورونا.

وذكر مصدر بلجنة الإدارة بكنترول الثانوية العامة قطاع أسيوط، لـ"الوطن"، "أن التأخير في دخول مقر اللجان سببه الحرص على تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب مباشرة.

ولفت إلى أنه جرى توزيع أدوات إجراءات الوقاية من كورونا متمثلة في الكمامة والقفاز وكيس معقم، لافتا إلى أنه سيجري تعقيم اللجان عقب انتهاء فترة الامتحان وخروج الطلاب، لافتا إلى تركيب بوابات تعقيم بجميع اللجان.

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام أكثر من 27,400 طالبا، بينهم 73 طالبا بمدرسة stem و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية.

كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة، فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشها وتعقيمها.