في حضور المحافظ.. ارتباك وإغماءات أمام لجان الثانوي العام بالمنصورة

شهدت مدرسة الثانوية بنات بالمنصورة في محافظة الدقهلية، حالات إغماء و

سط الطالبات قبل دخولهن اللجان بسبب طول فترة الانتظار للسماح لهن بالدخول، لتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، من كشف الحرارة والتعقيم، واستلام "أفور شوز" والمطهر.

واشتكى الأهالي طول فترة الانتظار للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وقيادات التعليم والصحة. وتسبب الزحام في تعرض 3 طالبات للإغماء، حيث جرى نقلهن إلى سيارة الإسعاف الموجودة في محيط اللجنة، وتم علاجهن ودخولهن الامتحان.

وأمر المحافظ بدخول جميع الطلاب إلى داخل المدرسة، ما تسبب في حالة من الارتباك، وتوقفت عملية الكشف الحراري على الطالبات.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بمنع انتظار الطالبات والطلاب خارج اللجان وإنهاء كل الإجراءات الاحترازية بالداخل، لتوفير الراحة للطلاب والطالبات في اللجان، متابعا إجراءات التعقيم والوقاية المقدمة للطالبات قبل دخول اللجان.

واطمأن محافظ الدقهلية على حسن تأمين اللجان ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ.

ووجه بتذليل جميع العقبات أمام الطلاب بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز وضمان الشفافية، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

وكلف محافظ الدقهلية بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم.

يذكر أن 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23 ألفا و56 شعبة علمي علوم ، و8178 علمي رياضة، و16 ألفا و49 شعبة أدبي في 152 لجنة، بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.