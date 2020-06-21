زحام أمام لجان الثانوية العامة في الشرقية وسط غياب الإجراءات الوقائية

شهدت عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة في الشرقية، زحاما من جانب الطلاب المتوافدين على اللجان لأداء الامتحانات وبعض أولياء الأمور وذلك قبل دخول اللجان في ظل غياب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وأهمها التباعد الاجتماعي.

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألفا و788 طالبا وطالبة مقسمين إلى 17 ألفا و 56 طالبا وطالبة بالشعبه الأدبية و20 ألفا و 122 طالبا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة وذلك أمام 162 لجنة.

وفي السياق نفسه، كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة إدارة الأزمة بالتنسيق مع مديري الإدارات الفنية المعنية بمديرية الشؤون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، وتكثيف المرور على لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة من التأمين الطبي، والتأكد من اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.