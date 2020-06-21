صور.. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في السويس

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات، صباح اليوم الأحد، قبل موعد بدء امتحان اللغة العربية بساعتين، لمعرفة أماكن اللجان الفرعية التي سيؤدون فيها الامتحان.

وخضع الطلاب لإجراءات التعقيم المتبعة وتسلموا الكمامات، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجرى توفير سيارة إسعاف أمام مقر كل لجنة امتحانية، بجانب تواجد رائد صحي بكل لجنة، لفحص الطلاب قبل دخولهم باستخدام جهاز كشف الحرارة.

وقالت سلمى الشاعر مدير التعليم في السويس، إنه جرى خفض عدد الطلاب بكل لجنة من 25 طالبا إلى 10 أو 12 طالبا بحد أقصى، مع توافر زجاجة جل تعقيم بين كل لجنتين لتعقيم أيدي الطلاب، قبل دخول اللجان مباشرة.