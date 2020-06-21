محافظ الأقصر يستقبل طلاب الثانوية العامة ويتفقد المدارس

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، يرافقه اللواء أيمن راضي، مدير الأمن، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي الأقصر الثانوية العسكرية، وخالد بن الوليد الثانوية العسكرية، للاطمئنان على تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين.

وشدد ألهم على القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامة الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة.

وتوافد 7004 طلاب، اليوم، على 25 لجنة من لجان مدارس الأقصر لأداء امتحانات الدور الأول من ماراثون الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة أبرزها تركيب بوابات ذاتية التعقيم لكل لجنة، وتوفير كواشف للحرارة وكمامات لجميع أعذاء العملية التعليمية.