مدير عزل الأقصر يعلن إصابته و3 أطباء بكورونا: نجحنا في خدمة المرضى

كشف الدكتور محمد سعد أنور، مدير مستشفى العزل في الأقصر، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في آخر يوم عمل له بالمستشفى قبل حصوله على إجازة، فذكر أنه وطاقم الأطباء الذين كانوا سيغادرون المستشفى بعد قضاء مدة العمل، وحصولهم على إجازة عمل رسمية، تبين إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه منذ يوم 6 يونيو وهو يباشر عمله كمدير لمستشفى عزل الأقصر، "إحنا 4 أطباء أصبنا بكورونا"، مؤكدًا أن حالتهم الصحية مستقرة ولم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن.

وتابع: "بعد أن نجحنا في أداء مهمتنا تجاه المرضى وعند استعدادنا وباقي الأطباء للمغادرة تبين إصابتهم بكورونا، الحمد لله على كل حال".