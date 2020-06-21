محافظ الإسكندرية لأولياء الأمور: عودوا لمنازلكم.. "ولادكم أمانة في رقبتنا"

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمنع تواجد أولياء أمور الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ الإسكندرية تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الزهور الرسمية لغات، التابعة لإدارة غرب الإسكندرية التعليمية، صباح اليوم الأحد، يرافقه يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن الدولة حريصة على سلامة وحماية الطلاب من خلال اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، أمام وداخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وقال المحافظ لأولياء الأمور: "اتركوا أبناءكم وعودوا إلى منازلكم.. أولادكم أمانة في رقبتنا .. واتخذنا كل الإجراءات لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم".

وأكد أنه في حالة تعرض أي طالب للإصابة بالفيروس سيؤدي الامتحانات في الدور الثاني، ويحصل على جميع الدرجات الفعلية وفقا لقرارات وزير التربية والتعليم.

ويؤدي 47 ألفا و180 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية، اليوم، بـ 146 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في الإسكندرية.