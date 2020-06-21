لا شكاوى من امتحان الفقه بالمنطقة الأزهرية في شمال سيناء

انطلق ماراثون الثانوية الأزهرية بشمال سيناء للقسم العلمي قبل قليل، وتابع الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية منذ بداية الصباح وقبل دخول الطلاب لمقار اللجان، ومتابعة تنفيذ تعليمات الأمن والوقاية والتعقيم للطلاب، وأعضاء اللجنة، وتسليم أدوات الحماية الشخصية لهم.

كما تابع فضيلته مقر لجنة معهد بنين العريش الثانوي ولجنة معهد فتيات مجمع المساعيد الثانوي، القسم العلمي، واطمأن على مستوى امتحان مادة الفقه، وتأكد من عدم وجود شكاوى من الطلاب تخص الامتحان.

وأكد أبوالقاسم أنّ الخدمات متوفرة باللجان سواء كانت خدمات صحية من طبيب وممرضة وفنيين شركة الكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب وأدوات النظافة والتعقيم، مع تأمين اللجان ومقراتها على مستوى المحافظة من قبل رجال إنفاذ القانون.