رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يطمئن على تطبيق الإجراءات الوقائية في اللجان

تفقد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، عدد من اللجان التي تضم امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي تنطلق اعتبارا من اليوم.

واطمأن "إبراهيم" على تطبيق المعايير والإجراءات الاحترازية اللازمة للتأمين الطبي للطلاب، والمراقبين، وقد أدي طلاب القسم العلمى في أول يوم لانطلاق الامتحانات امتحان مادة الفقه.

وتوافد اليوم 3402 طالب وطالبة الامتحانات موزعين على 21 لجنة على مستوى محافظة الأقصر ؛ وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب فى اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات.