وكيل "حقوق إنسان" النواب: القوات المسلحة قادرة على حماية حدودنا

أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي "تاريخية وهامة للغاية" وستسطر بأحرف من نور في التاريخ، وحملت مجموعة من الرسائل الهامة للداخل والخارج بأن مصر وأمنها خط أحمر، وذلك خلال تفقده للاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية، في "سيدي براني" بمحافظة مطروح.

وأشادت النائبة مارجريت عازر، في بيان لها، بالرسائل التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي والتي من بينها بأن أمن واستقرار مصر مرتبط بأمن واستقرار دول الجوار، وأن جيش مصر قادر على الدفاع عن الأمن القومي داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قادرة على حماية حدودنا وأمننا القومي.

وثمنت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب الدور البطولي الذي تقوم به أسود القوات المسلحة حماة البوابة الغربية في فرض السيطرة الأمنية على امتداد حدود مصر الغربية، والتصدي بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري، مشيدة بجهود القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ أي مهام لحماية وتأمين البلاد من كل التهديدات.

ووجهت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة المصرية وشعب مصر العظيم.