سمير فرج: السيسي وضع النقاط على الحروف في ملف ليبيا ورد على المشككين

أكد اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، والخبير الاستراتيجي، أن الشعب المصري كان سعيدًا للغاية من رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الملف الليبي، والتي صرح بها أمس خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، فالفترة الماضية أعطت مساحة للمشككين حول استعداد مصر للتعامل مع الملف الليبي وجاهزيتها والكثيرين دخلوا في نوبة من التشكيك وتساءلوا "هو الجيش المصري فين ؟ وهنسيب ليبيا كده ؟".

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن خطاب الرئيس وضع النقط على الحروف ولأول مرة كانت الرسائل واضحة ومباشرة للجميع أن أمن ليبيا هو أمن مصر وأن مصر لن تسمح بوجود إرهابيين على حدودها وكانت رسالته أكثر وضوحاً عندما حدد وعرف هذه الحدود وهي " سرت والجفرة"

وحول اختيار سيدي براني لبث هذه الرسائل ، أكد الخبير الاستراتيجي، أن سيدي براني تُعد قيادة المنطقة العسكرية الغربية وهي المنطقة التي تتضمن القوات المسؤولة عن حماية الحدود مع ليبيا كما هو الحال بالنسبة للجيش الثاني والثالث في سيناء فحدود مصر مع ليبيا تبلغ 1200 كيلو متر وهي أكبر حدود بين ليبيا وجيرانها مشيرا أن سيدي براني تبعد نحو 100 كيلوا متر عن الحدود الليبية.