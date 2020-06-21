حومة: مصر تهدف لوقف القتال بين الليبيين

رحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومه، بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده لقوات الجيش المصري على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا.

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إن تصريحات السيسي متناغمة مع إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن دور مصر يهدف لوقف الاقتتال بين الليبيين ويحافظ على الأمن القومي العربي، خاصة مع تدخل تركيا في الشأن الليبي، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا".

وأكد حومه على دور مصر المحوري في الأزمة الليبية كدولة جارة تهمها مصلحة الشعب الليبي وتسعى للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة الراهنة.