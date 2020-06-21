الصحة: لدينا 35 ألف سرير لمرضى كورونا.. مشغول منها 7 آلاف فقط

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة رصدت 35 ألف سرير لمرضى كورونا المستجد "كوفيد 19"، جرى شغل 6500 إلى 7000 سرير فقط منهم.

وأضافت زايد، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري: "ما زال عندنا أسرة أكتر وأكتر، يمكن المشكلة ممكن نلاقيها في القاهرة والجيزة بسبب زيادة الإصابات فيها، لكن رغم كده ما زالت القاهرة والجيزة فيها أسرة متاحة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ14327 متعافَى.

وأضاف أنّه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.