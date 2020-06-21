عاجل.. اكتشاف أول حالة إصابة بـ"كورونا" لمعلمة أمام لجنة بالسيدة زينب

قرر المسؤولون عن لجان امتحانات الثانوية العامة في مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية منع دخول إحدى المعلمات نتيجة الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، وظهور مؤشرات الإصابة عليها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد مسؤولو اللجنة الامتحانية أن المعلمة لم تخالط أحدا داخل اللجنة، وحجزت على باب اللجنة من الداخل، وبعدها غادرت اللجنة دون حدوث أي مشكلة.

وواجه أولياء الأمور الموقف بحالة من الغضب والاستياء نتيجة نزول المعلمة إلى اللجنة، فيما أكدت المعلمة أنها تقدمت باعتذار إلى لجان الامتحانات، مؤكدة إصابتها بكورونا.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 ألفا 389 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية.