لا إصابات بكورونا بين المراقبين وطلاب الثانوية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدم رصد أي حالات كورونا بين المراقبين وطلاب الثانوية العامة الذين توافدوا اليوم على لجان الامتحانات البالغ عددها 162 لجنة على مستوى المحافظة، مضيفا أنّ الامتحانات تسير في جوء يتسم بالهدوء والاستقرار.

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الإعلامي الرسمي بديوان عام محافظة الشرقية، لـ"الوطن"، إنّ التقرير الذي تلقته غرفة عمليات متابعة الامتحانات الرئيسية بديوان عام المحافظة بعد مرور نصف ساعة من أداء الطلاب للامتحانات أكد عدم رصد أي حالات كورونا أو ارتفاع في درجات الحرارة بين المراقبين والطلاب المتوافدين على اللجان لأداء الاختبارات، لافتة لخضوع الطلاب والمراقبين للكشف الحراري.

وأضافت أنّه جرى اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في العملية التعليمية، موضحة أنّ كل مدرسة يوجد بها بوابة تعقيم ويخضع الطلاب والمراقبين لقياس درجة الحرارة بمعرفة جهاز الكشف الحراري، إضافة إلى توافر الكمامات والقفازات الواقية والمطهرات بكميات كبيرة داخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب والمراقبين كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأشارت إلى أنّه لم يتم تلقي أي شكاوى بشأن الامتحانات حتى الآن، ولم يتم رصد عمليات غش أو حالات إغماء، ولم يحدث أي أمر يعكر صفو الجو الملائم لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.