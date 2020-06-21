بعد ظهور حالات.. كيف يجري التعامل مع المعلمين المصابين بكورونا؟

في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومع توافد الطلاب على لجان الثانوية وسط مخاوف بالغة من فيروس كورونا المستجد، منع المسؤولون عن لجان امتحانات الثانوية العامة في مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية دخول إحدى المعلمات نتيجة الاشتباه في إصابتها بـ"كوفيد 19"، وظهور مؤشرات الإصابة عليها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد مسؤولو اللجنة أن المعلمة لم تخالط أحدا داخل اللجنة، وحجزت على باب اللجنة من الداخل، وبعدها غادرت اللجنة دون حدوث أي مشكلة، فيما أكدت المعلمة أنها تقدمت باعتذار إلى لجان الامتحانات، مؤكدة إصابتها بكورونا، بينما تسبب ذلك في حالة من الغضب بين أولياء الأمور.

وفي سوهاج، تكرر المشهد ذاته، حيث تم الكشف عن إصابة رئيس إحدى لجان الثانوية العامة بفيروس كورونا ونقله للمستشفى في سيارة إسعاف، في مشهد أثار مخاوف بالغة بين الطلاب وذويهم، لذلك أصدر الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بيانا صحفيا لتوضح الأمر، منذ قليل.

التعليم: الامتحانات قائمة.. والبديل جاهز

وأكد حجازي أنّ هناك تعليمات باستبدال أي شخص يعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة تظهر عليه أعراض كورونا، ويتم تكليف بديل ليؤدي مهامه، مشددا على إجراء تعقيم فوري للجنة الامتحانات، حرصا على سلامته وصحة العاملين باللجنة التي يتم فيها اكتشاف الحالة المصابة.

وسبق أن تطرقت الوزارة لهذا الشأن مسبقا، حيث أكدت في بيان صحفي قبل بداية الثانوية العامة، أنه في حال ظهور إصابات بين المعلمين والموظفين، ستظل الامتحانات مستمرة، لوجود قائمة احتياطية جاهزة تحسبا لتلك الحالات، مشددة على أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

الإجراءات الوزارية الوقائية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة، على المعلمين والمراقبين والملاحظين الذين سيشرفون على تلك الامتحانات، لضمان حماية المعلمين، وتوفير كل سبل الراحة لهم، حتى يستطيعوا أداء عملهم في جو هادىء وصحي، حيث سوف يتم وضعه في غرفة العزل وإجراء الكشف عليه من الطبيب أو الزائرة الصحية، وفي حالة إذا كانت الحالة سيئة للغاية سوف يتم نقلة للمستشفي بسيارة إسعاف مجهزة.

وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للمعلمين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.

كما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تشديد إجراءات التعقيم للمعلمين والإداريين والمصححين في امتحانات الثانوية العامة، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المعلمين خلال الامتحانات على غرار الطلاب، من خلال إجراءات وقائية إضافية للمصححين، بخلاف توفير الكمامات، على أن يتم تزويد المصححين بواقيات وجه بلاستيكية وجونيات.

ومن تلك الإجراءات الوقائية لحماية المشاركين في العملية الامتحانية، توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان، وزيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب، على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بينهم، وتنظيم دخولهم إلى اللجان فى طابور، على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب وزميله تقدر بـ2 متر، وكذلك إجراء مسح حراري للطلاب والمعلمين قبل دخول مقرات اللجان، وتوزيع الكمامات، وتعقيم اللجان، بصفة يومية، بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، وتعقيم اللجان وصناديق أوراقا لامتحان قبل وبعد كل امتحان.

نقابة المعلمين: إجراءات خاصة لسلامة القائمين على الثانوية العامة

فيما أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة كثفت جهودها خلال الأيام الماضية، وواصلت اتصالاتها مع كل الجهات المعنية خاصة وزارة الصحة لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين أعضاء النقابة وأسرهم، وتوفير أسرة بمستشفيات العزل للمعلمين في حال إصابتهم، خاصة مع قرب انعقاد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بدءًا من 21 يونيو الجاري، والتى يشارك فيهما مايقرب من نصف مليون معلم بين مراقبين ومصححين وفي الأعمال الإدارية بالكنترولات على مستوى الجمهورية.

وتابع أن النقابة تعاقدت مع 15 معمل تحاليل و4 مراكز أشعة بأسعار مخفضة للمعلمين وأسرهم وتعلن النقابة للمعلمين الأسعار وأماكن المعامل ومراكز الأشعة وأرقام التليفونات المخصصة للتواصل، لإجراء التحاليل والأشعة الأولية المتعلقة بحالات الاشتباه في الإصابة، قبل إجراء المسحة التي تتولى تنفيذها المعامل المركزية بوزارة الصحة فقط ومنع أي مراكز خاصة من هذا الإجراء، لتوفير كل البدائل أمام المعلم وأسرته بأي فرع قريب من مسكنه.

أستاذ طب وقائي: في حالة ظهور أعراض على المعلمين يجب فحص المخالطين باللجان

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة أماني مختار، أستاذ الطب الوقائي بجامعة عين شمس، أنه في حالة ظهور أعراض على المعلمين، يجب سرعة نقلهم إلى المستشفى ومنع دخولهم للجان التعليمية، وإجراء فحوصات على المخالطين، وإذا ظهرت أكثر من حالة يمكن تحويلهم للعزل، ونصحت بوقف الامتحانات داخل اللجنة في وجودة عدة إصابات.

وشددت مختار على ضرورة الألتزام بقواعد الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر لليدين والمكتب وورقة الأسئلة، وألتزام الطالب والمعلم باستخدامه أدواته الكتابية فقط، والابتعاد عن التجمعات الطلابية أو مع المعلمين، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وعند العودة للمنزل الاستحمام وغسل جميع الملابس التي كان يرتديها بمفردها سريعا دون الخلط مع الآخرين في درجة حرارة عالية.