بعد قبول دفعة جديدة.. حالات الإعفاء والاستثناء من أداء الخدمة العسكرية

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على فيس بوك، تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2020، من شباب مصر، لتأدية الخدمة العسكرية، والتي سيجرى استقبالها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020.

وتستعرض "الوطن" حالات الاستثناء والإعفاء من الخدمة العسكرية والمستندات المطلوبة وفق موقع إدارة التجنيد والتعبئة التابع لوزارة الدفع، كالتالي:

حالات الاستثناء من الخدمة العسكرية

- المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري، والمستندات المطلوبة النموذج 6 جند، شهادة من شؤون الضباط.

- المتمتعون بالجنسية المصرية، الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية وأقاموا الإقامة العادية، والمستندات المطلوبة النموذج 6 جند، شهادة بأداء الخدمة العسكرية في جيش الدولة الأجنبية، شهادة تفيد بأنه مقيم بالدولة الأجنبية إقامة دائمة معتمدة من القنصلية المصرية وموثقة من الخارجية.

- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري حتى تخرجهم، والمستندات المطلوبة نموذج 8 جند مدموغ من الكلية أو المعهد.

- الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع "مكتسب الجنسية الأجنبية – مكتسب الجنسية المصرية – مقتضيات المصلحة العامة – معتادى إجرام"، والمستندات المطلوبة هي:

1. بيان مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية يفيد صدور قرار وزير الداخلية، لعرضه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لإتخاذ إجراءات إستصدار قرار وزارى بالاستثناء.

2. نموذج 6 جند مدموغ "مستوفى البيانات" للحصول على شهادة الاستثناء للمقيم في الخارج.

3. في حالة الإقامة بأرض الوطن يتم عرض الشاب مزدوج الجنسية على الجهات المختصة لبحث موقفه من ازدواج الجنسية، سواء باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية أو استكمال إجراءات تجنيده.

حالات الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية

- من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.

- الابن الوحيد لأبيه المتوفي أو غير القادر نهائياً على الكسب.

- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية.

- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب.

- من يتجاوز سن الثلاثين وهو مستحق الإعفاء المؤقت.

‌حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية

- الابن الوحيد لأبيه الحي ويعتبر فى حكم من كان إخوته غير قادرين على الكسب طبيًا بصفة دائمة.

- العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذا العائل لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب.

- العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقًا بائنًا أو كان زوجها غير قادر على الكسب.

- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة الضابط أو المجند أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

ويمكنك الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة للمجندين لتأدية الخدمة العسكرية من هنـــــــا.