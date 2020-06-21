محافظ الإسكندرية لأولياء الأمور: تجمعكم أمام اللجان مرفوض ويضر بأبنائكم

رصد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال جولته اليوم على مدارس الثغر، عددًا من السلبيات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وأبرزها وجود تجمعات لأولياء الأمور أمام اللجان.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بالإنصراف، وقال لهم "التجمع والاحتشاد مرفوض تمامًا"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، منعًا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، واضاف "نقدر القلق على أبنائكم، ولكن تجمعكم هذا يضر بهم ويخالف إجراءات الوقاية".

ووجه المحافظ مسؤولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتسليم الطلاب مستلزمات الحماية المقررة فور وصولهم للمدارس، مشددًا على عدم السماح بأي تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظًا على سلامتهم، وللمساعدة على أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

وتفقد محافظ الإسكندرية عددًا من المدارس واللجان بأنحاء المحافظة، للاطمئنان على سير الامتحانات، واتباع الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أنه سيقوم بالمرور على المدارس يوميًا، وتخصيص مندوبين من المحافظة ومديرية التربية والتعليم لرصد أي مشكلات وحلها على الفور.

وأوضح المحافظ تخصيص غرفة بالمدارس للكشف على الطلاب في حال مرضهم، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي حالات اشتباه سيتم تأجيل الامتحانات لهم، على أن يقوموا بأداء الامتحان بالدور الثاني بكامل الدرجات الفعلية.