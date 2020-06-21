الأمن لأولياء أمور طلاب الثانوية: لا تتكدسوا أمام اللجان

كشفت مصادر أمنية عن أنّ مديرية أمنية الجيزة، نفذت خطة تأمين اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وجرى الدفع بالعديد من الضباط والأفراد.

ونشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الحالة الأمنية.

وأضافت المصادر أنّ القوات منعت انتظار السيارات بمحيط اللجان، مع إجراء دوريات مرورية لرفع السيارات الموجودة أمام اللجان، وتحدّثت القوات مع اولياء الأمور لمنع التكدس أمام أبواب اللجان، والتأكيد على ارتداء جميع المتواجدين للكمامات الواقية.

وشرحت المصادر أنّ الخدمات الأمنية انتشرت في محيط اللجان لمنع وقوع مشاجرات قبل أو بعد الامتحان بين الطلاب أو أولياء الأمور، أو أي محاولات غش من خارج اللجان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة، ووزارة التربية والتعليم.