شوقي يوجه بالالتزام بتعليمات امتحانات الثانوية العامة: امنعوا أي تكدس

بدأت امتحانات "الدور الأول" للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 -2020، اليوم، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سير أعمال أول أيام الامتحانات بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

شوقي يتواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية لتأكيد تنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد وزير التعليم، في بيان صادر اليوم، على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان في تمام الساعة الثامنة صباحًا، كما شدد على الالتزام بإجراءات توزيع مواد التعقيم على الطلاب والمعلمين.

وأوضح شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت كافة مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.

"التعليم" تهيب بالطلاب وأولياء الأمور عدم التكدس: حافظوا على صحتكم

ويؤدي 652 ألفًا و289 طالبا/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت وزارة التعليم، أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.