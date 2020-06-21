عاجل.. القبض على شابين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخصين، بتهمة الترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، إذ رصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبرا يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وإجاباتها قبل موعد بدءها بنحو 5 ساعات.

وحددت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات، القائمين على ذلك النشاط، وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية)، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وضبطهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 ألفا 389 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية.