صور.. تطبيق الإجراءات الاحترازية على محافظ القليوبية في لجان الثانوية العامة

خضع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تفقده للجان الثانوية العامة.

وقامت الفرق الطبية المشكلة بداخل اللجان بقياس درجة حرارة المحافظ، ونائبه الدكتور سمير حماد نائب، ووكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان، أثناء تفقدهم لسير الامتحانات داخل اللجان وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشهدت اللجان التى تفقدها المحافظ ونائبه ووكيل وزارة التربية والتعليم، دخول المحافظ وقيادات التعليم والصحة من بوابات التعقيم والتطهير التى يدخل من خلالها الطلاب والملاحظون.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان قد أجرى اتصالًا مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وطمأن خلالها المحافظ نائب الوزير على سير الامتحانات بالقليوبية دون تلقي أي شكاوى من الطلاب.