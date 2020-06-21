محافظ القليوبية لأولياء الأمور: مفيش داعي للتزاحم بمحيط اللجان

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة استعدت لإجراء امتحانات الثانوية العامة منذ فترة طويلة، في ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، متابعا "مصر قادرة على مواجهة كل المصاعب والحفاظ على الطلاب".

وناشد المحافظ أولياء الأمور بالانصراف عن محيط اللجان، "مفيش داعي للتزاحم خارج المدارس لأن لقدر الله لو أي حد حامل للفيروس ممكن ينشره لعدد كبير"، ناصحا الطلاب بضرورة التباعد داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامة وواقي الأحذية والقفازات.

وأضاف "الهجان" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن كل طالب يستلم كمامة وقفاز ومطهرات وواقي للأحذية عند دخوله للمدرسة، كما توجد غرفة مجهزة على أعلى مستوى بالأدوية عند حدوث أي ظروف استثنائية لأي طالب للكشف عليه واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.

وأشار إلى أن كل أجهزة المحافظات والوزارات تكاتفت لعقد تلك الامتحانات، مضيفا "تقوم مديرية الأمن بتأمين اللجان على أعلى مستوى، كما تجري الوحدات المحلية عمليات للنظافة لإزالة الباعة الجائلين والإشغالات المحيطة بالمدارس".