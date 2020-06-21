محافظ القليوبية لمراقبي امتحانات الثانوية: تعاملوا بهدوء مع الطلاب

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات، والتي بدأت اليوم في جميع اللجان على مستوى المحافظة، إذ يؤدي 42343 طالبا وطالبة الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية موزعة على 112 لجنة.

رافقه خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحي بالقليوبية، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها ومدير الإدارة التعليمية بمدينة بنها.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة الشيماء الثانوية للبنات ومدرسة الثانوية بنات ومدرسة السادات الثانوية المشتركة بقرية شبلنجة بمدينة بنها، واطمأن على سير أعمال الامتحانات ودخول الطلبة عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامة الطبية وواقيات الأحذية والوجه والقفزات.

وتابع المحافظ من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم انتظام اللجان، مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الثانوي، وبدء توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلبة.

وأكد أنّه بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالقليوبية، جرى اتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوية العامة، وتنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب، والتأكيد على أنّ الطالب الذى تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثاني بنفس امتيازات أداء الامتحان في الدور الأول.

ولفت إلى ضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوى العام بسلام وأمان لجميع الطلاب، موضحا متابعته المستمرة في هذا الشأن.

واطمأن المحافظ خلال الجولة، على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود 112 طبيبا أو زائرا صحيا على مستوى المحافظة، للإشراف على اللجان، وتوفير 12 سيارة إسعاف.\

وشدد على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتصدي لأي محاولات للغش، فضلا عن التنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.

وتابع الهجان سير الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتنسيق مع قوات الأمن، بدءا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من توزيعها على اللجان الفرعية.

وأشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لضمان الحيادية والشفافية، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أي شكوى، وتوفير سبل الراحة والأمان والحيادية للطلاب.

وأكد أنّ المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن، تبذل جهدا كبيرا لتوزيع وتسليم أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية، وضمان وصولها في مواعيدها المحددة في سرية وأمان بالتعاون والتنسيق بين جهات متعددة، حتى تصل الورقة للطالب في لجنته.