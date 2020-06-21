جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بحي شرق شبرا الخيمة

اجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذا مستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة ، مشددا على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.

وخلال الجولة قام بتفقد أعمال إنشاء حديقة على مساحة ١٥ ألف متر بامتداد شارع ١٥ مايو بمحور مصر الجديدة شبرا بنها الحر والذى تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تابع المحافظ أعمال إنارة طريق المحور موجها بسرعة إنهاء الأعمال وضبط الأعمدة حفاظا على الشكل العام.

كما تفقد أعمال ترميم ودهان كوبرى المشاه موجها بسرعة الانتهاء منه ورفع الإعلانات التى انتهى ترخيصها وخلال الجولة قام بتفقد بعض الشوارع حيث تلاحظ عدم التزام عدد من المحال التجارية ذات الأنشطة المختلفة بالمواعيد المحددة للغلق خلال فترة الحظير، وقيام أصحابها بمزاولة نشاطهم التجاري مخالفين بذلك قرارات الدولة، ليوجه المحافظ بغلق المحال وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المفروضة طبقًا للقانون.